شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «الشيوخ»: أول سيدة تتقدم بأوراق ترشحها في الأقصر.. و14 مرشحًا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجان تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات، عملها، الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة، واستقبلت عددًا من راغبي الترشح لليوم الرابع على التوالي، كما واصلت اللجان الطبية بالمحافظة، فحص الراغبين في الترشح.

في الأقصر، تلقت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات أوراق ترشيح أول سيدة، وتدعى منى عبدالستار، ومقيمة بمركز أرمنت، ليصل بذلك عدد المتقدمين إلى 10 منذ أول فتح باب الترشح، واستقبل مستشفيا الأقصر العام، وأرمنت 17 من راغبي الترشح، وتم إخضاعهم للفحوصات الطبية الشاملة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات مع المجالس الطبية المتخصصة.

في المنيا، بلغ عدد المتقدمين بأوراق ترشح 14 من كوادر الأحزاب السياسية والمستقلين وواصلت اللجان الطبية بالمحافظة، فحص الراغبين في الترشح لخوص الانتخابات، حيث تقدم للفحص 29 شخصًا وتقدم عدد من القيادات الشعبية والسياسية لتوقيع الكشف الطبي عليهم لخوض الانتخابات بعد أن خلت قائمة مستقبل وطن أسمائهم، ومنهم شمس الدين نور الدين، ومحمود سعد محمود، وبدر الدين سيدراك.

وفي شمال سيناء، تقدم مرشح واحد لمجلس الشيوخ بأوراقه إلى لجنة تلقي طلبات الترشح، وهو الشيخ سالم العكش، مرشح مستقبل وطن، ليصبح خامس مرشح يتقدم بأوراقه.

وفي البحر الأحمر، استقبلت لجنة تلقى طلبات الترشح سادس مرشح للانتخابات، على المقعد الفردي بدائرة البحر الاحمر حيث تقدم من قبل 5 مرشحين في أول أيام عمل اللجنة.

وفي بورسعيد، قدم أحمد عزام محام، بأوراق ترشيحه عن المقعد الفردي لبورسعيد، وحصل على رمز النخلة المرتبط تاريخيًا بمرشحي حزب الوفد، ليصل عدد المرشحين على المقعد إلى 5 مرشحين عن أحزاب مستقبل وطن وحماة وطن والمؤتمر والوفد ومستقل.

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