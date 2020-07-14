شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: ارتفاع ودائع البنوك إلى 4.518 تريليون جنيه نهاية أبريل الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي عن ارتفاع ودائع بنوك القطاع المصرفي إلى 4.518 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 4.426 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس، بزيادة بلغت قيمتها 92 مليار جنيه.

وجاء الجزء الأكبر من الزيادة في الودائع الحكومية، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، الثلاثاء، حيث ارتفعت بنحو 50 مليار جنيه، لتصل إلى 726 مليار جنيه في أبريل، مقابل 675 مليارا في مارس.

فيما سجلت الودائع غير الحكومية ارتفاعا خلال شهر أبريل بنحو 42 مليار جنيه، لتبلغ 3.792 تريليون جنيه مقابل 3.750 تريليون جنيه في مارس.

وبحسب التقرير الشهري، بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 3.143 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل، مقابل 3.103 تريليون جنيه في مارس، وبلغ نصيب القطاع العائلي منها نحو 2.664 تريليون جنيه مستحوذا على كامل الزيادة في الودائع الخاصة، حيث سجل في مارس 2.612 تريليون جنيه، وارتفع بحوالي 52 مليار جنيه.

أما ودائع قطاع الأعمال الخاص فقد تراجعت إلى 401.3 مليار جنيه، مقابل 412.4 مليار جنيه في مارس. أما الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية فقد بلغت بنهاية أبريل ما يعادل 649 مليار جنيه، مقابل 646.6 مليار جنيه في مارس.

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