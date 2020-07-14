شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 27 مكرر (و)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1334 لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 9 وزراء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,001

تعافي 24,975

وفيات 3,935

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