شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تضع شرطًا لسفر المصريين إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أفادت بضرورة حيازة المواطنين المصريين شهادة تطعيم دولية سارية ضد الحُمى الصفراء وشلل الأطفال عند دخولهم إلى الأراضي السودانية.
وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان، الثلاثاء، إن ذلك يأتي بناء على تعليمات وزارة الصحة بجمهورية السودان.
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