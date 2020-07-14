شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب أمام النيابة للإدلاء بأقواله في بلاغه ضد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر قضائية إن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، حضر إلى مقر النيابة العامة، وأدلى بأقواله في البلاغ المقدم منه ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

وكرر «الخطيب»، في جلسة التحقيق، الاتهامات التي جاءت في بلاغه، وطالب بالتحقيق مع رئيس الزمالك واتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنه.

كان نادي الأهلي أعلن تقدم «الخطيب» ببلاغ للنائب العام، الأحد الماضي، ضد رئيس الزمالك، بعد فيديو منسوب إليه منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السبت الماضي، فيديو منسوبا لمرتضى منصور يسيء فيه لمؤسسات الدولة قائلا «البلد دي مفيهاش راجل».

لكن «منصور» أكد في بيان رسمي، الأحد، أن «الفيديو مفبرك لإحداث فتنة مع بعض الشخصيات في مصر».

وجاء في بيان الأهلي، الأحد: «تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته. وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه (البلد دي مفهاش راجل)، وكررها ثانية وقال (على الطلاق البلد دي مفهاش راجل)، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري».

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أضاف البيان: «وجاء في البلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير. وأكد الكابتن محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه. حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري».