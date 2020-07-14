شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مكرم محمد أحمد بجلطة ونقله إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إصابته بجلطة في ذراعه، نُقل على إثرها إلى مستشفى العلمين.

أضافت، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الأسرة كانت متواجدة بالساحل الشمالي وأصيب بجلطة بذراعه اليسرى، وحالته الآن جيدة وبكامل وعيه، وسيتم نقله، الأربعاء، إلى أحد مستشفيات القاهرة.

كان مكرم محمد أحمد تولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام ٢٠١٧ وحتى إجراء التغييرات الأخيرة في قيادات الهيئات الإعلامية والصحفية، حيث خلفه في رئاسة المركز الكاتب الصحفي كرم جبر.