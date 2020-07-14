شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مكرم محمد أحمد بجلطة ونقله إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إصابته بجلطة في ذراعه، نُقل على إثرها إلى مستشفى العلمين.
أضافت، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الأسرة كانت متواجدة بالساحل الشمالي وأصيب بجلطة بذراعه اليسرى، وحالته الآن جيدة وبكامل وعيه، وسيتم نقله، الأربعاء، إلى أحد مستشفيات القاهرة.
كان مكرم محمد أحمد تولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام ٢٠١٧ وحتى إجراء التغييرات الأخيرة في قيادات الهيئات الإعلامية والصحفية، حيث خلفه في رئاسة المركز الكاتب الصحفي كرم جبر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
83,001
-
تعافي
24,975
-
وفيات
3,935
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مكرم محمد أحمد بجلطة ونقله إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.