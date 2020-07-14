شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات القليوبية تستقبل 45 مرشحًا لإجراء الكشف الطبي من أجل «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مستشفيات القليوبية المخصصة من قبل الهيئة العليا للانتخابات لإجراء الكشف الطبى على المرشحين لمجلس الشيوخ وهى ناصر العام بشبرا الخيمة، وبنها التعليمي، وطوخ المركزي، والقناطر الخيرية استقبال المرشحين المحتملين لإجراء الكشف الطبي.

في البداية قال الدكتور محمد ناجى، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن المستشفى تلقى نموذج إجراء الكشف الطبى من مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ، موضحا أنه تم استقبال 20 مرشحا لإجراء الكشف لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حتى الآن.

ومن ناحيته أكد الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية، استقبال مرشح وحيد فقط لمجلس الشيوخ لإجراء الفحص الطبى اللازم، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات

وقال الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ المركزى إنه تقدم 18 مرشحا حتى الآن لمجلس الشيوخ لإجراء الفحص الطبى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات فيما استقبلت مستشفى بنها التعليمى6 مرشحين لإجراء الفحص الطبى