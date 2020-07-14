شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسي 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) خريجي العام الدراسى 2018 / 2019، 2019 / 2020 وذلك بالمعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي إناث بأحمد جلال والمعهد الصحي بالجلاء، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) عن نسبة نجاح 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية على 70%، وألا يقل السن عن 17 عامًا ولا يزيد على 21 عامًا في 1 / 10 / 2020، وأن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس، وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها، وأن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية- نفسية – لغة إنجليزية- لياقة بدنية- كشف هيئة- التحاليل الطبية)، كما يشترط موافقة والد / ولي الأمر الطالب على الالتحاق بالقوات المسلحة، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية، ولا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى التي تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

وأن تكون مدة الدراسة بالمعهد سنتين دراسيتين للحصول على الدبلوم الصحى، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى، كما يحصل المتطوع على كل الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

أماكن سحب وتقديم الملفات:

وسيتم سحب الملفات من (المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، المعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالطب العالمى، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالإسكندرية، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج ) وذلك إعتبارًا من 8 / 8 / 2020 إلى 15 / 9 / 2020.

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة للذكور بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بكوبرى القبة والإناث بالمعهد الصحى للقوات المسلحة بأحمد جلال، ويكون آخر موعد لتقديم الملفات يوم 17 / 9 / 2020.

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