شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 680 مليون جنيه.. تخصيص أراض لـ23 مشروعًا استثماريًا فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية فى محافظة البحيرة خلال اجتماع برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تخصيص أراض بالمناطق الصناعية لعدد 23 مشروعًا استثماريًا بتكلفة 680 مليون جنيه توفر 1350 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة.

ووافقت اللجنة على تخصيص أرض لإقامة عدد 13 مشروعًا بإجمالي تكاليف استثمارية 600 مليون جنية وتوفر 900 فرصة عمل فى مجالات تصنيع خراطيم الكهرباء ومواسير P V C وخلط وتعبئة اسمدة ومبيدات وتغليف وتعبئة وتصدير خضار وفاكهة وتصنيع سناكس وتصنيع منتجات بلاستيك وانتاج اسمدة عضوية.

وخصصت اللجنة فى المنطقة الصناعية بحوش عيسى أرض لإقامة عدد 10 مشروعات بإجمالي تكاليف استثمارية 80 مليون جنية وتوفر 450 فرصة عمل فى مجالات تغليف وتعبئة المواد الغذائية وتصنيع الأعلاف وتعبئة وتغليف من البلاستيك والمناديل الورقية وتصنيع الحلويات والشيكولاتة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومى وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

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إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية فى البحيرة لتخصيص أرض لمشروعات استثمارية فى حوش عيسى ووادى النطرون

إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية فى البحيرة لتخصيص أرض لمشروعات استثمارية فى حوش عيسى ووادى النطرون

إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية فى البحيرة لتخصيص أرض لمشروعات استثمارية فى حوش عيسى ووادى النطرون

إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية فى البحيرة لتخصيص أرض لمشروعات استثمارية فى حوش عيسى ووادى النطرون