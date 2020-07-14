شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» تحذر عملاءها من خدعة جديدة للنصب باسمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الهيئة القومية للبريد جميع العملاء من صفحات التواصل الاجتماعي المزيفة، حيث ظهر في الآونة الأخيرة بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي انتماءها للبريد المصري وتطلب من العملاء بياناتهم الشخصية وبيانات الحسابات المالية بدعوى تسهيل الإجراءات أو المساعدة في الحسابات، وهي في الأصل حسابات مزوّرة، الغرض منها الاستغلال والتعدي على حسابات العملاء.

وتناشد الهيئة القومية للبريد جميع العملاء عدم التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي التي تدعي انتماءها إلى البريد المصري، وتوخي الحيطة والحذر فيما يخص البيانات الشخصية وبيانات الحسابات المالية.

كما توضح الهيئة القومية للبريد أنه جار اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال أصحاب هذه الصفحات لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها، وتدعو الهيئة جميع العملاء من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الصفحات الوهمية التي تستهدف اختراق حسابات المستخدمين، وعدم الانصياع لها للحفاظ على البيانات الشخصية والأموال، علماً بأن وسيلة تواصل الهيئة القومية للبريد مع العملاء تتم من خلال الخط الساخن 16789 وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.