شكرا لقرائتكم خبر عن «استكملت الامتحان».. ضبط طالبة أثناء محاولة الغش في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، إخطارًا بضبط طالبة أثناء محاولة الغش خلال امتحان اللغة الأجنبية الثانية باستخدام جهاز موبايل في لجان إدارة التحرير الثانوية بمركز بدر، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وسمحت إدارة اللجان للطالبة باستكمال الامتحان، وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بأنه تم التحقيق مع الطالبة بعد انتهاء الامتحان، وإرسال النتيجة إلى الشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ اللازم.

وأكد عدد من طلاب الثانوية العامة أن امتحانات مواد اللغة الأجنبية الثانية جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ولا توجد أى شكاوى من الامتحانات، بينما قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن الامتحانات سارت سيراً حسنًا في جو من الهدوء ولم تتلق غرفة عمليات المديرية، أى شكاوى من صعوبة الامتحانات.

وأوضح «سعد» أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بلغ ٢٧ ألفًا و٩٨٨ طالبًا وطالبة، وتغيب منهم ٥١٣ من الطلاب بنسبة حضور ٩٨%.، مشيرًا إلى إصابة عدد من الطلاب بأعراض مرضية أثناء سير الامتحانات وتم نقلهم إلى المستشفيات العامة لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.

طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية