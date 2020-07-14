"الرباعى العربى" يتجه لطرح قضية قطر المزعومة أمام منظمة الطيران المدنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين تتجه لطرح القضية الخاصة بالمزاعم القطرية أمام منظمة الطيران المدنى "إيكاو" بعد قرار محكمة العدل الدولية.

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