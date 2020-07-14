شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة وأعمال ازدواج طريق القاهرة أسوان الصحراوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال زيارته لمحافظة أسوان، اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، ورئيس هيئة الطرق والكبارى، مشروع محور كلابشة على النيل بالمحافظة، وكذا أعمال ازدواج طريق القاهرة - أسوان الصحراوى الغربى فى المسافة من أسوان حتى إدفو.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع من أهم المحاور التى يتم تنفيذها على نهر النيل لربط الشرق بالغرب؛ الأمر الذى يسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية فى أسوان والمحافظات الأخرى المجاورة، قائلا: هذه محاور تنمية حقيقية، والدولة وضعت على عاتقها النهوض بكافة القطاعات فى محافظات الصعيد، لتحسين جودة الحياة لأهالينا بهذه المحافظات. وطالب رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل؛ للانتهاء من هذا المشروع، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك من أجل تيسير حركة البشر والبضائع.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى إلى أن محور كلابشة يتكلف 1,050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21م، بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه ويشمل 14 عملاً صناعياً، و9 كبارى من أهمها كوبرى الطريق الزراعى الشرقى، وكوبرى النيل، وكوبرى على الطريق الزراعى الغربى، وكوبرى على الطريق الصحراوى الغربى، بالإضافة إلى 5 أنفاق؛ وذلك لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

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وأوضح رئيس هيئة الطرق والكبارى أنه تم تنفيذ 92% من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع، كما تم الانتهاء من آخر باكية من كوبرى النيل بالمحور، لافتاً إلى أن هذا المحور يعد محوراً عرضياً متكاملا يقع شمال مدينة كوم أمبو فى أسوان، ويربط بين شبكة الطرق شرق النيل المتمثلة فى الطريق الزراعى الشرقى، وشبكة الطرق غرب النيل والمتمثلة فى الطريق الصحراوى الغربى.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير طريق القاهرة - أسوان الصحراوى الغربى فى المسافة من أسوان حتى إدفو بطول إجمالى 98 كم، والتى تم تقسيمها على 10 قطاعات لسرعة الإنجاز بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتشمل هذه الأعمال إنشاء ازدواج للطريق القائم بعرض 10.3م، بواقع حارتين مروريتين ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوى الغربى وامتداده حتى أرقين .

تجدر الإشارة إلى أن القيادة السياسية وافقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوى الغربى وامتداده حتى أرقين بطول ١٢٥٥ كم خلال ٤ سنوات، على أن تكون مراحل المشروع وفقاً لأولويات التنفيذ؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول ٢٣٠ كم، بينما تشمل المرحلة الثانية المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول ٩٠ كم، وكذلك المسافة من إدفو مرورا بأسوان وحتى توشكى بطول ٣٥٠ كم، أما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول ٢٥٠ كم، على أن تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى إدفو بطول ٢٣٥ كم، وكذلك المسافة من توشكى حتى أرقين بطول ١٠٠ كم.