شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: رئيس لجنة ضبط الأداء الرياضى سيكون "محايد" لا أهلاوى ولا زملكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه فيما يتعلق بأزمة النادى الأهلى والزمالك، فإن المجلس يختص فقط بما ينشر فى وسائل الإعلام، متابعا: "لكن السجال الدائر فى أمور أخرى قانونية محلها القضاء".

وأضاف كرم جبر، خلال لقاءه بمحررى المجلس، أن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي وكل اللجان سيعاد تشكيلها من جديد، وأنه سيتم اختيار رئيسا جديدا للجنة الرياضية بمواصفات تتسم بالحيدة، وأنه يجب أن يكون شخص محايد لا أهلاوى ولا زملكاوى، ويتمتع بالاحترام فى الوسط الرياضي لاسيما وأن النشاط الرياضي سيعود، متابعا: "وبالتالى لا نحتاج إثارة العداء بين الجمهور".

يذكر أن كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أكد أن الموافقة على تراخيص الوسائل الإعلامية ستكون بموافقة أعضاء المجلس، وليس رئيس المجلس فقط، كما سيتم الموافقة على القرارات المالية والإدارية بموافقة جميع أعضاء المجلس أيضا.

Advertisements

وأوضح جبر، أن المجلس قرر خلال اجتماعه إلغاء القرارات الشفهية، وأنه لن يكون هناك قرارات شفوية إطلاقا، مشيرا الى أن المجلس كلف عضوي المجلس أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة والدكتور حسام عبد المولى ممثل وزارة الاتصالات بدراسة ملف التراخيص دراسة وافية لتنظيم العمل بهذا الأمر مع وسائل الإعلام المختلفة.

وتابع:"أعطينا كل الأوراق والملفات المتعلقة بالتراخيص لإنهاء التعامل البشري وتنظيمه من خلال الإنترنت، لدرء الشبهات، بحيث يستلزم الأمر موافقة المجلس بكامله وليس شخصا بمفرده".

وذكر كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك مواصفات لمن يتولى منصب الأمين العام للمجلس سيتم تطبيقها، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من اختيار الأمين العام للمجلس قبل يوم 19 يوليو الجارى.