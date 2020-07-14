شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء للأطقم الطبية بأسوان: جزيل الشكر على ما تقدموه لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء خلال زيارته لمحافظة أسوان، بخط يده كلمة للأطقم الطبية فى مستشفى أسوان المخصصة للعزل.

وجاء بنص الكلمة " شرفت اليوم بزيارة مستشفى أسوان التخصصى وأود أن أعبر عن جزيل الشكر والتقدير واحترامى لكافة أفراد الأطقم الطبية الذين قاموا ومازالوا يقومون بواجبهم المقدس فى رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا بكل همة وكفاح وضمير".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان.

‎وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللواء محمود شعراوى أشار إلى أن عدد القرى التى شملتها المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة" داخل محافظة أسوان، وصلت إلى 11 قرية، باستثمارات تقدر بنحو 82 مليون، وعدد المستفيدين بلغ نحو 38626 مستفيدا.

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‎وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المدرجة فى عدد من القطاعات، ففى قطاع الصرف الصحى وصل عدد المشروعات إلى 7 مشروعات، فضلًا عن 12 مشروعًا لرفع كفاءة الإنارة العامة، هذا إلى جانب مشروعين لرصف الطرق.

‎وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن المشروعات التى تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التى يجرى العمل عليها، تضمنت مشروعات لرفع كفاءة المنازل فى قرى (الإيمان، وسنقارى، وسبيل العرب، والمنار، والحكمة، والكرامة، والاشراف، وأم عشيرة بوادى العلاقى، وخور أبوصبيرة، والشهامة).

‎كما تضمنت المشروعات رفع كفاءة أعمدة الإنارة بمحافظة أسوان فى كل من قرية الإيمان بتكلفة مليون وسبعمائة ألف جنيه، وقرية الأشراف بتكلفة مليون وأربعين ألف جنيه، وقرية سبيل العرب بتكلفة مليونين ومائة وستين ألف جنيه، وقرية الحكمة بتكلفة ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه، وقرى بحيرة ناصر توماس وعافية وتوشكى وبشاير الخير، بتكلفة ثمانية عشر مليونا وستمائة ألف جنيه، وقرية الكرامة بتكلفة مليونين وأربعمائة ألف جنيه، وقرية المنار بتكلفة مليونين وأربعمائة ألف جنيه، وقرية السنقارى بتكلفة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وقرية أبوصبيرة بتكلفة مائتى ألف جنيه، وقرية أم عشيرة وادى العلاقى بتكلفة مليون جنيه، وقرية الشهامة بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه.