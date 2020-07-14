السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 148 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب القوات المسلحة. ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

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