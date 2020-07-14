شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقرر تغريم قنوات "بي إن سبورت" وتلغى ترخيصها فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة العامة للمنافسة السعودية ، معاقبة شركة ‏مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ‏بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال، مع إلغاء ترخيصها في ‏المملكة نهائيًا، وإلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة ‏المخالفة.‏

وأكدت الهيئة في بيان اليوم (الثلاثاء)، نشره موقع "24 السعودي" أن قرارها جاء بعد إجراء التحريات والتحقيقات ‏حيال الشكاوى المرفوعة ضد الشركة، والتي كشفت عن ‏ممارسات احتكارية بحق الراغبين في مشاهدة البث الحصري ‏لكأس الأمم الأوروبية 2016.‏

وأوضح البيان ، أنه ثبت للجنة الفصل في مخالفات المنافسة، تضمين ‏المجموعة لقيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها، تكاليف ‏رياضات وبطولات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، مضيفا أن " بي إن سبورت " أجبرت المشتركين على تجديد اشتراكاتهم في الباقة الأساسية لمدة سنة، لمشاهدة بطولة "يورو 2016"، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة.

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وأشارت الهيئة ، إلى أنه تم تأييد القرار من قِبل المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف، مهيبةً بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص بالإسهام ‏في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات ‏الرياضية، وتشجيع خيارات المستهلكين، بما يدعم نمو صناعة ‏الإعلام الرياضي.‏