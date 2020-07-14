شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقرر تغريم قنوات "بي إن سبورت" وتلغى ترخيصها فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة العامة للمنافسة السعودية ، معاقبة شركة مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال، مع إلغاء ترخيصها في المملكة نهائيًا، وإلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.
وأكدت الهيئة في بيان اليوم (الثلاثاء)، نشره موقع "24 السعودي" أن قرارها جاء بعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد الشركة، والتي كشفت عن ممارسات احتكارية بحق الراغبين في مشاهدة البث الحصري لكأس الأمم الأوروبية 2016.
وأوضح البيان ، أنه ثبت للجنة الفصل في مخالفات المنافسة، تضمين المجموعة لقيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها، تكاليف رياضات وبطولات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، مضيفا أن " بي إن سبورت " أجبرت المشتركين على تجديد اشتراكاتهم في الباقة الأساسية لمدة سنة، لمشاهدة بطولة "يورو 2016"، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة.
وأشارت الهيئة ، إلى أنه تم تأييد القرار من قِبل المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف، مهيبةً بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص بالإسهام في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات الرياضية، وتشجيع خيارات المستهلكين، بما يدعم نمو صناعة الإعلام الرياضي.
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