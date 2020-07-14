شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. الأربعاء 22 يوليو غرة ذو الحجة وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان معهد الفلك الأربعاء 22 يوليو غرة ذو الحجة وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو.

وقال المعهد فى بيان له، إنه سيلاحظ إن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى مدينة القاهرة وكذلك فى الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس فى معظم العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التى نستمر فى دراستها لتفسيرها.

رئيس الوزراء يتفقد متحف النوبة خلال زيارته لأسوان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء خلال زيارته لمحافظة أسوان، متحف النوبة يرافقه عدد من الوزراء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان.

اللغة الفرنسية ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة وطلاب: سهل وعوضنا

أنهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة، بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية .

وعبر الطلاب عن سعادتهم لمستوى امتحان اللغة الفرنسية، حيث أكد الطلاب أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، وأن الوقت كان كافيا، قائلين: "الحمد لله عشان نعوض اللى فات".

وتوافد الطلاب على اللجان وسط ارتداء "الكمامة" للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن ارتداء عدد من الطلاب القفازات وبعضهم ارتدى أقنعة زجاجية للوجه .

الصحة : 30 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا لــ 30 % بعد خروج 24975 حالة من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية .

وكان بيان لوزارة الصحة ، قال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مضيفا: أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و 3935 حالة وفاة.

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ضبط 6 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت بامتحان اللغة الثانية للثانوية

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 592 ألف و307 طالب/طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس المفاهيم (الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية

موقع إسبانى: مصر قادرة على "النزاع المسلح" مع تركيا لحماية أمنها وأمن ليبيا

أثارت دعوة البرلمان الليبى للجيش المصرى، بالتدخل لحماية الأمن في ليبيا ومواجهة الإرهاب والغزو التركي ردود فعل واسعة.

وقال موقع "بوبليكو" الإسبانى الإخبارى، إن مصر تستعد وتتخذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب داخل ليبيا، مؤكداً أن مصر قادرة على "النزاع المسلح" مع تركيا لحماية أمنها وأمن الليبيين.

وأشار الموقع فى تقرير له الثلاثاء، إلى أن مصر تقوم بمناورات عسكرية كبيرة بالقرب من الحدود الليبية فى الأيام الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن مصر لديها من القدرات ما يمكنها من إنهاء النزاع بما يحفظ أمنها القومى.

وأضاف الموقع أن التحركات المصرية فى ليبيا تحظى بدعم دولى واسع، خاصة من كلاً من روسيا وفرنسا بخلاف الدعم العربي، في وقت تقف فيه تركيا بمفردها دون أي دعم دولي لتحركاتها المعادية.

المالية: إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية يوليو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة «كورونا».

أضاف أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين فى الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.

التموين: انتهاء موسم توريد القمح المحلى غدا وسداد 16 مليار جنيه مستحقات للمزارعين

علن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنهاء موسم توريد القمح المحلى لموسم 2020 بنهاية غدا الأربعاء بعدما استمر لمدة 3 أشهر من تاريخ بدء الموسم في 15 إبريل 2020.

وشدد المصيلحي بأن هذا الموسم يعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى نتيجة عده عوامل ساهمت في تحقيق ذلك أولها دعم دولة رئيس الوزراء والسيد وزير المالية من خلال توفير المبالغ المالية اللازمة اسبوعياً، وكذلك تكاتف وتعاون كافة الأجهزة المعنية مع بعضها البعض حيث كانت تعمل كلها كفريق عمل واحد، وكذلك تحسن الظروف المناخية والتي ساهمت في زيادة ووفرة المحصول ومن ثما انعكس ذلك علي زيادة معدلات التوريد، وكذلك زيادة السعات التخزينية ودخول 3 صوامع جديدة الخدمة في هذا الموسم، وسرعة سداد مستحقات المزارعين مما ساهم في زيادة معدلات التوريد، لافتا الى أن معدل التوريد وصل إلى 3.5 مليون طن وبهذا يكون قد تم تحقيق المستهدف ويعد هذا الرقم أعلى معدل توريد خلال السنوات السابقة مقارنة بالعام الماضي والذي وصل معدل التوريد فيه إلى 3.2 مليون طن.