شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: فتح 65 شادرا لبيع الخراف الحية استعدادا لعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح 65 شادرا على مستوى الجمهورية لييع الخراف الحية.

ولفت مصيلحى، إلى أن الوزارة لديها 1900 رأس خراف حية، وأكثر من 10 آلاف خراف مجردة "مثل الطازج"، سيتم عرضه فى كافة منافذ الجملة، كما لدينا 10 الاف و800 رأس فى المحجر بالإضافة إلى التعاون مع الخدمة الوطنية بالإضافة إلى المجمد سواء المستورد أو الذى يتم شراؤه من السوق المحلى، وتعاقدنا على 10 آلاف طن دواجن، تم استلام 4 آلاف.

وأكد وزير التموين، أن أسعار اللحوم هذا العام مثل العام الماضى ولن تزيد مطلقا.

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جاء ذلك على هامش توقيع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول صكوك الأضاحى، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحى وذبحها فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتحت إشراف مشترك للأوقاف والتموين معًا، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية .

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، أن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.