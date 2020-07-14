شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لدينا احتياطى استراتيجى من جميع السلع الأساسية لا يقل عن 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه رغم الظروف الراهنة وزيادة مصروفات النقل، وغيرها، فإنه لا توجد سلع أساسية أرز سكر ومكرونة إلا ولديها احتياطى استراتيجي 4 أشهر فأكثر والسكر 6 أشهر ونصف.

جاء ذلك على هامش توقيع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول صكوك الأضاحى، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتحت إشراف مشترك للأوقاف والتموين معًا ، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية .

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.

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وزير التموين ووزير الاوقاف