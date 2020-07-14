شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلى لخطة تطوير السوق السياحى فى أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمع المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح تفصيلى من الوزراء والمسئولين عن خطة تطوير والارتقاء بمحور السوق السياحي في أسوان، فضلا عن خطة مشروع التطوير والارتقاء بساحة المحطة بمدينة أسوان، ومشروع إنشاء مبنى مركز تجارى ومبنى إدارة وتطوير واجهة مبنى المحافظة، خلال جولته التفقدية لمشروعات محافظة أسوان.

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، فيديو على صفحته بموقع "فيس بوك"، لرئيس الوزراء وهو يتفقد مشروعات التطوير ويستمع لشرح الوزراء، وعلق قائلا: "الموضوع مش بس مخطط والتنفيذ بدأ، ومعندناش وقت نضيعه والتنفيذ فعلا شغال على الأرض".



رئيس الوزراء يستمع للشرح من المسئولين

كما عرض هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الصور لوحدات طب الأسرة بأسوان التي ستطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل في صعيد.

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وكان قد استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارته لمحافظة أسوان؛ لتفقد المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بها، بتفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب، التي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حالياً استعداداً لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.



المستشفى فى اسوان



الرعاية الصحية فى اسوان



مبنى الرعاية الصحية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تضع ملف الصحة على أجندة الأولويات، وهناك اهتمام كبير بتوفير خدمة صحية متميزة لمواطنى المحافظات المختلفة. ورافق رئيس الوزراء اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وتفقد رئيس الوزراء سائر أنحاء الوحدة، واستمع إلى شرح حول خطوات التطوير وبخاصة إجراءات فتح الملفات لمتلقي الخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل مستقبلاً، والتي يتم إعدادها بصورة ورقية حالياً تمهيداً لرقمنتها في مرحلة أخرى.