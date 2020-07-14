شكرا لقرائتكم خبر عن من غير سلامة يا كورونا ..مستشفى هليوبوليس يعلن إنهاء العزل وخروج آخر متعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور سيد محروس مدير مستشفى هليوبوليس عن فك عزل المستشفى مع خروج آخر مريض متعاف من فيروس كورونا على أن يتم تعقيم المستشفى وتطهيرها لبدء استقبال المرضى من كافة التخصصات .

وقال الدكتور سيد محروس مدير مستشفى هليوبوليس تم تطهير المستشفى للرجوع إلى العمل بكامل القوى البشرية واستقبال المرضى بكافة التخصصات بداية من الغد.

وكشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا لـ30% بعد خروج 24975 حالة من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية أمس بحسب البيان اليومى لوزارة الصحو والسكان.

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وأوضح بيان أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و 3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.