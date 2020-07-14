شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى؟..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتضمن عملية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلاً من البنزين مجموعة من الخطوات والإجراءات والاشتراطات التى يتم اتباعها بداية من عملية البدء فى التحويل لحين استلام العميل لسيارته. وفى هذا الإنفو جراف، نرصد لجمهور قراء ”الخليج 365” خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي. فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين. التأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز. يجب أن تزيد كفاءة المحرك عن 70%. يتم تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة التى سيتم تركيبها. تدوين الملاحظات فى تقرير الفحص إن وجدت. الالتزام باشتراطات السلامة المهنية في عمليات الصيانة والتشغيل. Advertisements التأكد من تلافى جميع ملاحظات تقرير الفحص قبل عملية التحويل. تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات. الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل. شحن السيارة والكشف على التسريب وإحكام ربط جميع الوصلات. ضبط نسب العادم فى الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات. يتم استلام السيارة من العميل فى يوم التحويل. للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة يتم إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها مع إعطائه مستندات شهادة الضمان وخلافه















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