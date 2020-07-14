شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو لجولة رئيس الوزراء بصحبة عدد من الوزراء بمتحف النوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، متحف النوبة فى أسوان يرافقه عدد من الوزراء، ونشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، فيديو الجولة داخل المتحف على صفحته بموقع "فيس بوك"، حيث تجول بالكاميرا داخل قاعات الآثار وأبدى فخره بالمشهد قائلا: "احنا لسه فى زيارتنا فى محافظة اسوان فى المتحف النوبى شوفوا الجمال، شوفوا مصر وجمال مصر وعظمة مصر. تحيا مصر".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لمحافظة أسوان، متحف النوبة يرافقه عدد من الوزراء.



جولة متحف النوبة



رئيس الوزراء فى متحف النوبة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان.

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جولة رئيس الوزراء فى متحف النوبة

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللواء محمود شعراوى أشار إلى أن عدد القرى التى شملتها المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة" داخل محافظة أسوان، وصلت إلى 11 قرية، باستثمارات تقدر بنحو 82 مليون، وعدد المستفيدين بلغ نحو 38626 مستفيدا.‎

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المدرجة فى عدد من القطاعات، ففى قطاع الصرف الصحى وصل عدد المشروعات إلى 7 مشروعات، فضلاً عن 12 مشروعاً لرفع كفاءة الإنارة العامة، هذا إلى جانب مشروعين لرصف الطرق.‎

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، تضمنت مشروعات لرفع كفاءة المنازل في قري (الإيمان، وسنقاري، وسبيل العرب، والمنار، والحكمة، والكرامة، والاشراف، وأم عشيرة بوادي العلاقي، وخور أبوصبيرة، والشهامة).‎

كما تضمنت المشروعات رفع كفاءة أعمدة الإنارة بمحافظة أسوان في كل من قرية الإيمان بتكلفة مليون وسبعمائة ألف جنيه، وقرية الاشراف بتكلفة مليون وأربعين ألف جنيه، وقرية سبيل العرب بتكلفة مليونين ومائة وستين ألف جنيه، وقرية الحكمة بتكلفة ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه، وقري بحيرة ناصر توماس وعافية وتوشكى وبشاير الخير، بتكلفة ثمانية عشر مليونا وستمائة ألف جنيه، وقرية الكرامة بتكلفة مليونين وأربعمائة ألف جنيه، وقرية المنار بتكلفة مليونين وأربعمائة ألف جنيه، وقرية السنقاري بتكلفة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وقرية أبوصبيرة بتكلفة مائتى ألف جنيه، وقرية أم عشيرة وادي العلاقي بتكلفة مليون جنيه، وقرية الشهامة بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه.