شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: فرنسا تستورد من مصر الكمامة القماش الموزعة على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المصنع الذى تعاقدت معه الوزارة لتوريد الكمامات القماشية لتوزيعها على بطاقات التموين يُصدر نفس النوعية إلى فرنسا.

جاء ذلك على هامش توقيع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول صكوك الأضاحى، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وقال مصيلحى، إن الوزراة كانت حريصة على طرح كمامات قماشية جيدة وصحية على البطاقات حرصا على سلامة المواطنين، مؤكدا أن نفس نوعية الكمامة يتم بيعها بأسعار أعلى خارج بطاقات التموين.

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وأوضحت وزارة الأوقاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتحت إشراف مشترك للأوقاف والتموين معًا ، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية .

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.