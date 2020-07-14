شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لماذا أعادت مصر مجلس الشيوخ للحياة النيابية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقترب انتخابات مجلس الشيوخ يتساءل البعض عن سبب عودته للحياة مرة أخرى؟، ولعل الإجابة تكمن فى الآتي: عودة التنظيم البرلماني في مصر إلى نظام المجلسين، يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة، وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن توسيع المساهمة في مناقشة السياسات الخاصة بهذه القطاعات، بالإضافة للمعاونة في إنجاز العملية التشريعية، كما يتميز نظام المجلسين بتوزيع الوظيفة النيابية ومعاهدات التصالح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، وإعادة النظر فيما يقرره أحد المجلسين بناء على البحث والاستقصاء وتبادل الرأي بين الغرفتين وتقوية الممارسة الديمقراطية وتعزيزها بسبب تنوع التمثيل السياسي لفئات المجتمع المختلفة، وتحقيق المساواة بين المواطنين سكانياً وجغرافياً ومنع انفراد غرفة وحيدة بالرأى وتحقيق التوزان. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لماذا أعادت مصر مجلس الشيوخ للحياة النيابية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.