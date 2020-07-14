شكرا لقرائتكم خبر عن النقض تقضى ببراءة حبيب العادلى من تهمة الاستيلاء على أموال الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، قبول طعون حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وبراءته من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

كانت محكمة النقض، قد حجزت أولى جلسات نظر طعون النيابة العامة وحبيب العادلى وآخرين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية لجلسة اليوم للحكم ، لكن الطعون تم تأجيلها إداريا .

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