شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد محور بديل خزان أسوان ضمن محاور النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، محور "بديل خزان أسوان".

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية المحاور التى يتم تنفيذها على النيل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية منذ 2014 حققت طفرة فى هذا الملف.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ورئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أن هذا المحور تقدر تكلفته بنحو 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية فى كل اتجاه، ويتكون من كوبريين رئيسيين، أحدهما كوبرى على النيل، والآخر كوبرى الطريق الصحراوى الغربي، إضافة إلى نفق.

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ويربط محور بديل خزان أسوان بين امتداد طريق أسوان/برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان )، ومن المخطط له أن يسهم فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وتخفيف مرور الحمولات الثقيلة.

وتمت الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المحور يأتى فى إطار التخطيط لتنفيذ محاور النيل بعدد 21 محورا وكوبرى على النيل بإجمالى تكلفة 30 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 7 محاور هي: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وتحيا مصر "محور روض الفرج"، وبنى مزار، وطما، وجرجا بإجمالى تكلفة قدرها 8.5 مليار جنيه.

كما أنه جار العمل فى تنفيذ 8 محاور أخرى هي: حلوان، وعدلى منصور، وسمالوط، وديروط، وقوص، وكلابشة، ودراو، وبديل خزان أسوان بإجمالى تكلفة 12.5 مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ 6 محاور جديدة أخرى على النيل هى الفشن، وأبوتيج، وعمروس، ومنفلوط، وشبراخيت، وسمنود بإجمالى تكلفة 9 مليارات جنيه ليصل إجمالى محاور وكبارى النيل إلى 59 محورا/ كوبرى على النيل حالياً، بدلاً من 38 محورا/ كوبرى على النيل كانت قبل يونيو 2014.