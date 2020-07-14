شلل مروري على طريق الإسماعيلية بسبب كسر بمأسورة مازوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران: أفاد مصدر أمني أن غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية تلقت إخطارا بوقوع كسر بمأسورة مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي. وأضاف المصدر أن تم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للسيطرة على الوضع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن رجال الإدارة العامة للمرور يقومون بسحب الكثافات المرورية الناتجة عن تعطيل الحركة.

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