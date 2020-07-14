أبرزهم.. ضبط صاحب مخبز استولى على 4 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1173) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجه غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1,920طن دواجن مجمدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "حروق تجميد" طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2,850 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة" مجهولة المصدر) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لحيازته (385420 عبوة وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المنشية (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته عدد (1230 عبوة مستحضرات تجميل – عدسات) غير صالحة للاستخدام لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مخزن ببلدي بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على مبلغ (4406257 جنيه) بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفه في الدقيق البلدي المدعم ببيعه في السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.