الداخلية تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية، على مستوى الجمهورية، جهودها في تأمين إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأسفرت جهود حملات مديرية أمن أسيوط، عن تأمين تنفيذ 9 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فيما تمكنت مديرية أمن الأقصر من تأمين تنفيذ 33 قرار إزالة لتعديات متنوعة.

ونجحت مديرية أمن البحيرة، في تأمين تنفيذ 86 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما قامت مديرية أمن السويس، بتأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات متنوعة.

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وأثمرت جهود مديرية أمن الغربية، عن تأمين تنفيذ 26 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة، كما نجحت مديرية أمن القليوبية، في تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات متنوعة.

كما تمكنت مديريات أمن، المنوفية، ودمياط، وقنا، من تأمين تنفيذ مجموعة من قرارات الإزالة، وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.