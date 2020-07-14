ضبط صاحب مخزن بحوزته 385 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة صاحب مخزن بحوزته 385 ألف عبوة وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمنطقة العمرانية. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول العمرانية لحيازته (385420 عبوة وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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