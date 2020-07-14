خالفوا إجراءات التباعد الاجتماعي.. ضبط مسئولي منشأة سياحية بدون ترخيص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية، القائمين على إدارة إحدى المنشآت السياحية بدون ترخيص بالجيزة، لمخالفتهم القرارات المتعلقة بشأن الخطة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة جراء فيروس " كورونا ". معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مخالفة القائمين على إدارة إحدى المنشآت السياحية بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة لإجراءات التباعد الاجتماعي وعدم اتخاذ الإحتياطات الصحية اللازمة. Advertisements باستهداف المطعم المشار إليه تم ضبط (المدير المسئول، وسيدتان "تعملان مضيفتان بذات المنشأة" – لهم معلومات جنائية)، وذلك لمخالفة الإجراءات الصحية وإجراءات التباعد وإدارة المنشأة بدون تراخيص. يأتي ذلك تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفي إطار حرص وزارة الداخلية لتحقيق أقصى درجات السلامة لحماية المواطنين والوقوف على مدى التزام المنشآت السياحية بقرارات رئاسة مجلس الوزراء. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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