كرم جبر: تحويل جميع الشكاوى العالقة بالمجلس للجنة مؤقتة برئاسة "الصالحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر تحويل جميع الشكاوى العالقة للجنة مؤقتة برئاسة صالح الصالحي للنظر فيها، مضيفًا أن المجلس طالب بتقديم تقرير الأربعاء القادم بشأن الشكاوى لاتخاذ قرار بشأنها.

وأضاف "جبر"، أن المجلس قرر تحويل الموقع الإلكتروني لموقع خدمي وليس صحفيًا ومنع القرارات الشفوية.

وعن حسم منصب الأمين العام، علق كرم جبر :"لابد أن نأخذ فرصتنا ما بين أكثر من مرشح ، قبل يوم ١٩ يوليو الجاري سننتهى من اختيار الأمين العام الجديد للمجلس".

وأشار كرم جبر إلى أن المجلس له ٢٣ صلاحية وسنمارسها جميعا بالشكل القانون، موضحًا أن المجلس يتعاون مع وزارة الدولة للإعلام في ضوء قرار رئيس الوزراء بصلاحيات الوزارة.