جبر: نختص بما ينشر في الإعلام فقط من تراشق بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه فيما يتعلق بالتراشق الدائر بين الأهلي والزمالك في الآونة الأخيرة، فإن المجلس يختص فقط بما ينشر في وسائل الإعلام، لكن السجال الدائر في أمور أخرى قانونية محلها القضاء.
وأشار "جبر"، في لقاء عقده مع الصحفيين اليوم، إلى أن اللجنة الرياضية وكل اللجان سيعاد تشكيلها من جديد وأنه سيتم اختيار رئيس جديد للجنة الرياضية بمواصفات تتسم بالحيادية، بحيث "يجب أن يكون شخصًا محايدًا لا أهلاويًا ولا زملكاويًا، ويتمتع بالاحترام في الوسط الرياضي لاسيما وأن النشاط الرياضي سيعود وبالتالي لا نحتاج إثارة العداء بين الجمهور".
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