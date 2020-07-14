جبر: الأعلى للإعلام يمارس 23 صلاحية نص عليها القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 حدد للمجلس 23 اختصاصا "سنمارسها جميعا كما حددها القانون ولن نترك اختصاصا واحدا لن نمارسه" بحسب تعبيره.

وأشار "جبر"، في أول لقاء بالصحفيين، إلى أن لجان التراخيص والشكاوى سيتم إعادة تشكيلها "ونبحث عن أكثر من مرشح الفترة المقبلة تحتاج مجهودا ضخما ونفصل بين اللجان والأعضاء ليكون هناك نوع من الرقابة".

وتابع: "سنجري جلسات حوارية حول المدونات التي عملها المجلس السابق برئاسة مكرم والتي بذل فيها مجهودا كبيرا، لو تم اتباع المبادئ التي فيها سنقضي على كثير من الاخطاء، لكن هناك أحداثا استجدت خصوصا بعد كورونا وسنناقش مع الإعلاميين الضوابط المفترض اتباعها في عدد من القضايا".