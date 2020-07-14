أخبار مصر | بعد إصابته بجلطة.. نقل مكرم محمد للرعاية المركزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إصابته بجلطة.. نقل مكرم محمد للرعاية المركزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أمنية مكرم نجلة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، عن نقل والدها للرعاية المركزة بمستشفى العلمين، وذلك بعد مروره بوعكة صحية إثر تعرضه لجلطة باليد اليسرى، أثرت على يقدمه اليسرى والجانب الأيسر من الوجه.

وقالت في تصريحات صحفية، إن الكاتب الصحفي مكرم محمد تم نقله لمستشفى العلمين، وإيداعه الرعاية، خلال تواجد الأسرة بالساحل الشمالي، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وعلى قدر كبير من الوعي، ويستطيع الرد والتحدث.

وأضافت: "تواصل معنا كِبار الكُتاب الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف، وذلك للاطمئنان على صحة والدي، وتنهي الأسرة الآن بعض الإجراءات لنقله لإحدى المستشغيات بالقاهرة".