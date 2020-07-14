أخبار مصر | 30 مليون جنيه لبناء مسجد التجلي بدير سانت كاترين

ناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، خطة تطوير مدينة ومنطقة سانت كاترين، والخطوات والترتيبات النهائية لبدء العمل في مسجد التجلي، بمدينة التجلي الأعظم.

وبحث الوزيران، خطة عمل الجسات تمهيدًا لانطلاق العمل في المسجد، حيث خصصت "الأوقاف" والمحافظة، مبلغ 30 مليون جنيه مناصفة بينهما لإتمام هذا الصرح بمدينة سانت كاترين.

واتفق الطرفان على الإعداد لافتتاح سبعة مساجد بالمحافظة ودعم المحافظة لمشروع صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

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كما وجه محمد مختار جمعة، الشكر لللواء خالد فودة، على ما يقدمه في خدمة بيوت الله مبنى وإنشاء ومعنى من خلال دعم المحافظة لأوقاف جنوب سيناء في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وحسن انتظام العمل بالمساجد وفق التعليمات والضوابط التي اتخذتها وزارة الأوقاف.

تعاون مشترك

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة، أن التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، نموذج يُحتذى به بين مؤسسات الدولة.