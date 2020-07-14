أخبار مصر | برامج دعوية وإرشادية بالمنوفية لنشر الفكر الوسطي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برامج دعوية وإرشادية بالمنوفية لنشر الفكر الوسطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بالمنوفية، أن المنظمة تعمل حاليًا على نشر عددًا من البرامج الدعوية والإرشادية الإلكترونية، لتذاع عبر الصفحة الخاصة بها علي الفيس بوك، ويقدمها علماء الأزهر الشريف بالمنوفية.

وأشار رئيس الفرع، أن هذه ستكون بمثابة إحدى القنوات الحيوية لنشر الفكر الأزهري الوسطى المعتدل ومكافحة الأفكار المتطرفة والهدامة وتفنيد وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ ثقافة الحوار والتخلي عن التشدد والمغالاة ليصبح الفرع نافذة للأزهريين يطلون منها على وسطية الأزهر الشريف.

ودعا النجار، جميع خريجي الأزهر الشريف للانضمام إلى فرع المنظمة بالمحافظة تحت فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح أن المنظمة تسعى إلى مستقبل أفضل، من خلال إعداد جيل أزهري مؤهل تكنولوجيًا ومهاريا، وقادر على التعامل مع الدوائر المعرفية والإعلامية بكفاءة، لتمثيل الأزهر الشريف تمثيلًا مشرفًا بكافة المحافل المحلية والدولية، ليكون خير سفير للإسلام والأزهر، وأيضًا نشر المذهب الأزهري الوسطى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومحاربة الأفكار الهدامة.

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كما أشار إلى أن المنظمة ستركز في الفترة المقبلة، على عقد المصالحات وإزالة الخلافات والاحتقانات العالقة بين الأهالي، كذا مناقشة القضايا الحياتية وتوجيه المواطنين إلى التصرفات السليمة، والعمل على خلق مبادرات لخدمة وتنمية المجتمع والسعي نحو نشر روح المحبة والألفة والتسامح والتآخي بين الجميع.

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قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أن علماء اليوم مطالبون بإعلاء قيم السلام والأمن في العالم، والعمل على بيان حقيقه الإسلام الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر رسالة الازهر الشريف.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتي انطلقت فعالياتها اليوم تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، لعدد 27 إمامًا وواعظا من دولة الصومال،عبرتقنية الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.