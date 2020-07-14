أخبار مصر | الأعلى للإعلام: تشكيل مؤقت للجنة الشكاوى.. واختيار قريب للأمين العام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأعلى للإعلام: تشكيل مؤقت للجنة الشكاوى.. واختيار قريب للأمين العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم، ناقش خلاله بعض الأمور الإدارية والمالية، واتخذ قرارين؛ أولهم تكليف الكاتب الصحفي صالح الصالحي برئاسة لجنة الشكاوى، مؤقتًا، لبحث الشكاوى المتأخرة، وتقديم تقرير وافي للمجلس، مشفوع بالرأي القانوني حول هذه الشكاوى لأخذ الرأي والقرار.
وتابع: "سيعمل المجلس على تشكيل لجنة فنية للتواصل مع الزملاء الصحفيين، بالإضافة إلى اختيار مستشار إعلامي، وعقد لقاء دوري مع محرري المجلس، وكل اللجان سيُعاد تشكيلها من جديد،واختيار رؤساء لجان على مستوى عالي من الكفاءة".
وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس سيعقد دورة تدريبية السبت المقبل حول انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمشاركة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والتي سيناقش خلالها كل ما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ وإجراءاتها، بالإضافة إلى تبادل الحوار، في إطار التعاون بين الهيئات.
وأوضح "جبر" أن المجلس بدأ في مباشرة أعماله رسميًا منذ نحو 5 أيام فقط، وسيعمل على تقديم النشاطات النختلفة بشكل دوري منظم.
وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.
وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:
- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".
- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".
- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".
- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".
- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".
- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".
- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات".