أخبار مصر | السياحة والآثار: منحة تدريب على منصة lobestr Inc العالمية في صناعة الضيافة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: منحة تدريب على منصة lobestr Inc العالمية في صناعة الضيافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت وزارة السياحة والآثار، على منحة تدريبية بمنصة lobestr Inc العالمية للتدريب عبر الإنترنت والمتخصصة فى صناعة الضيافة وبرنامج tvet مصر، بالتعاون مع غرفتى المنشآت الفندقية والسياحية، لرفع كفاءة العنصر البشرى للعاملين فى القطاع، وذلك لمدة شهر بداية من أول يوليو الجارى حتى أول أغسطس المقبل.

وتتضمن البرامج التدريببة المتاحة على هذه المنصة لتدريب على خدمة العملاء في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكيفية زيادة المبيعات، وسلامة الأغذية والمشروبات والإجراءات الخاصة فيما بعد انتهاء كورونا.

وسوف يساهم برنامج TVET بتحليل وتقييم مدى الاستفادة من البرامج المتاحة للعاملين وتحديد الفجوة فى الاحتياجات التدريبية مستقبلًا.

وانعقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤتمر المركز العربي للإعلام السياحي تحت عنوان "السياحة... العودة الآمنة"، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعدد من مسئولى السياحة العرب، والمختصين والأكاديميين العرب.

وناقش المجتمعون دور الإعلام السياحي في ظل التحديات التي تواجه عودة النشاط السياحي بشكل آمن، حيث خرج المؤتمر في نهايته بعدة توصيات وهي:

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ضرورة إعداد برامج لإعادة تشغيل القطاع السياحي، والعمل على وضع بروتوكولات موحدة للوجهات السياحية العربية الآمنة، وإنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمات، إلى جانب دعوة الحكومات العربية لدعم القطاع السياحي خاصة في الوقت الراهن ودعم الفئات الضعيفة (العمالة غير الرسمية والمرأة والشباب)، والاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برامج خاصة لبناء القدرات، كذلك وضع استراتيجية إعلامية سياحية عربية وإطلاق حملة إعلامية موحدة تحت مسمى "وجهات عربية سياحية آمنة"، ووضع السياحة المستدامة على جداول الأعمال الوطنية بشكل ثابت واتفاق جميع الخطط مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الأمم المتحدة 2030.

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ترأست غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاجتماع الرابع عشر للجنة السياحة والاستدامة التابعة لمنظمة السياحة العالمية (Committee on Tourism and Sustainability)، حيث يعد هذا الاجتماع الأول الذي تترأسه مصر في إطار رئاستها لهذه اللجنة لمدة عامين.

وشارك فى الاجتماع الدكتور Dirk Glaesser مدير برنامج التنمية المستدامة بمنظمة السياحة العالمية، وممثلي الـ 9 دول أعضاء اللجنة وهم الجزائر، أنجولا، هندوراس،السلفادور،الفلبين، بوتان، كرواتيا، صربيا ومصر، والدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والاثار للسياحة المستدامة، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للمنظمات الدولية والعلاقات الخارجية بوزارة السياحة والآثار.

وألقت غادة شلبي الكلمة الافتتاحية للاجتماع والتي استهلتها بالترحيب بالمشاركين، مؤكدة على أنه بالرغم من أن العالم واجه عواقب وخيمة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وأن قطاع السياحة يعد من بين أكثر القطاعات تأثرًا، الا انه لطالما أثبتت السياحة في الماضي أنها شريك موثوق به لقيادة التعافي للشعوب والمجتمعات وسوف تفعل ذلك هذه المرة أيضًا.

وأضافت أن استئناف الحركة السياحية لها أهمية حيوية بالنسبة لاقتصاديات الدول وتوفير فرص العمل، لذلك نتطلع الي تعافي القطاع السياحي بطريقة مسئولة، وفقا لأفضل ما يمكن أن يقدمه القطاع: الاستدامة والابتكار والتعاون والتضامن، حيث أن السياحة هي ركيزة أساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.