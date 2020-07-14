أخبار مصر | الشباب والرياضة تستعد لإطلاق برنامج "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تستعد لإطلاق برنامج "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد وزارة الشباب والرياضة، لإطلاق البرنامج القومي "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك مراعاة للظروف الحالية والإجراءات الإحترازية المتبعة في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن البرنامج يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة فى ضوء رؤية القيادة السياسية للوصول للإصلاحات اللازمة لتفعيل التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة، ومبدأ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد ومن أجل دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق استراتيجية 2030 ومن خلال دور وزارة الشباب لتنمية الوعي الشبابي والمجتمعي بقضايا الفساد وتنشئة جيل قادر على مواجهة ومحاربة كافة أنواع الفساد بكل مستوياته والعمل على تأكيد الجوانب الإيجابية داخل المجتمع.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى وضع رؤية شبابية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ووضع شبكة امان اجتماعي وتصور عام ورؤية مستقبلية للمؤسسات الي جانب ترسيخ مجموعة من القيم المجتمعية والمهارات الحياتية للعمل على نشر النزاهة والشفافية لدى الجيل القادم وكذلك استثمار المواهب والقدرات الشبابية لمواجهه الظاهرة.

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وينفذ البرنامج عن طريق محاضرات وورش عمل عن طريق تطبيق زووم، لمتابعه الشباب المشارك بعد الدورة التدريبية عن طريق المدربين في عمل حملات اعلامية في محافظتهم.

وتنقسم هذه الحملات إلى ميدانية يقوم الشباب المشارك بالنزول بحملة اعلامية للتوعية عن تعزيز النزاهة، ومكافحه الفساد وتوثيق الحملة عن طريق فيديوهات توثيقيه للحملة التي ستنفذ على أرض الواقع،حملات توعويه تصميم مجموعه من الفيديوهات يقوم بها الشباب المشارك للتوعية عن تعزيز النزاهة ومكافحه الفساد.

ويكون هدف الحملة التواصل مع الجمهور ونشر ثقافه النزاهة واستخدام الفيديوهات للوصول لقطاع اكبر من الجمهور.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بعمل مسابقة لأفضل 10 حملات اعلاميه من الحملات التي تم متابعتها من السادة المدربين.