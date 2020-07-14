أخبار مصر | 6 أسباب صادمة لعودة فيروس كورونا مرة أخرى إلى المتعافين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 أسباب صادمة لعودة فيروس كورونا مرة أخرى إلى المتعافين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دارسة أجراها علماء من جامعة "كينجز كوليدج" العلمية، عن أن المتعافين يمكن أن يفقدوا مناعتهم ضد كورونا في غضون أشهر، ما يجعلهم عرضة للإصابة به عاما بعد عام.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز الأسباب التي تؤدي الي عودة الاصابة بفيروس كورونا للمتعافين:

تراجع المناعة ضد الفيروس:

رصد الباحثون تراجع تدريجي في أعداد هذه الأجسام المضادة لفيروس كورونا داخل الجسم بعد مرور 3 أسابيع، وفقا لما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وتوصل العلماء إلى أن 17 بالمئة فقط منهم احتفظوا بالمناعة ضد الفيروس بعد 3 أشهر من إصابتهم به، مما يعني أن الغالبية العظمى من المتعافين يمكن أن يصابوا بكورونا مجددا، وربما أكثر من مرة إضافية.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة كاتي دوريس، إن الأجسام المضادة تتلاشى في غضون شهرين إلى 3 أشهر، فمن المحتمل أن يفعل اللقاح نفس الشيء".

نشاط الفيروس:

أوضح مركز مكافحة الأمراض أنه شكل من أشكال الانتكاسة أو "نشاط" الفيروس من جديد، وقد تعني أن بعض مكونات الفيروس ربما تدخل مرحلة خمول بعض الوقت ثم يعود ينشط من جديد.

وصرح عالم الفيروسات روبرت لامبكين ويليامز أن الفيروس "ثُنائي الطَور"، أي يمر بمرحلة من السكون داخل المصاب، قبل ظهور أعراض جديدة.

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اختبارات خطأ:

يرجح العلماء أن اختبار بي.سي.آر المستخدمة في علاج كورونا يمكن أن تأتي فيها بنتيجة زائفة أو بنتائج غير صحيحة في عدد محدود من الحالات.

وقال كيم "اختبارات آر.تي-بي.سي.آر تحقق نسبة دقة تبلغ 95 في المئة،وهذا يعني أنه لا يزال هناك ما بين 2 إلى 5 في المئة من تلك الحالات التي ترصد نتيجة سلبية زائفة أو نتيجة إيجابية زائفة"

وأضاف أن بقايا الفيروس قد تبقى بمستويات منخفضة جدا لا يمكن للاختبار رصدها.

فترة النقاهة:

أشار العلماء الي عدم إنتاج المتعافين خلال فترة النقاهة، ما يكفي من الأجسام المضادة لتطوير مناعة ضد فيروس كورونا، فيصابون مرة أخرى.

مرض مزمن:

ونوه خبير الفيروسات مارك هاريس أن فيروس كورونا يصبح مزمنا في بعض الحالات، حيث لم يشفوا من العدوى بشكل كامل لكنهم يظلوا مصابين به، مشيرا الي بعض الأدلة في الدراسات العلمية عن الإصابات المستمرة والمزمنة بالفيروسات التاجية في الحيوانات (خاصة في الخفافيش).

الفيروسات تتكاثر:

أعلن عالم الفيروسات بجامعة ميتشجان التقنية، إبنيزر توبمان، أن الفيروسات تتكاثر بشكل منخفض في الجسم حتي بعد التعافي.