أخبار مصر | برلماني يُشيد بحرص وزيرة الهجرة على مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يُشيد بحرص وزيرة الهجرة على مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، إن وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم نجحت بكل كفاءة واقتدار في أن تجعل لمصر أكثر من 10 ملايين مصري سفراء بالخارج لهم دورهم الوطني في الدفاع عن مصر وقائدها وشعبها.

وأشاد "الحناوي" في بيان له، اليوم الثلاثاء، بحرص السفيرة نبيلة مكرم على تقديم جميع التيسيرات لمشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، مُثمنًا التعاون والتنسيق المستمرين بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج والهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة والحرص على استمرار هذا التعاون والتنسيق خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

وشدد، على أن تصريحات السفيرة نبيلة مكرم التي أكدت فيها على الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم يستحق الإشادة.

وأضاف، أن سفراء مصر بالخارج لهم دورهم الوطني ايضا في الترويج للسياحة المصرية عالميا، وأيضا في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، إضافة إلي مشاركتهم الايجابية في مختلف المشروعات التي تتم داخل مصر.

ووجه النائب تحية قلبية للسفيرة نبيلة مكرم على ما حققته من نجاحات كبيرة ومبهرة في كل ما يتعلق ويدخل في اختصاصات وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، مؤكدا أنها نجحت باحترافية وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في تنفيد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على كرامة وحقوق المصريين بالخارج واعتبار صون كرامة جميع المصريين بمختلف دول العالم خط أحمر لا يجب السماح لأحد بأن يتجاوزه تحت أي مسمى.

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جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قامت بفتح باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.

وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

