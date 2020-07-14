أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن ضعف الرقابة على سوق الدواجن والأدوية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن ضعف الرقابة على سوق الدواجن والأدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والسيد القصير وزير الزراعة، بشأن ضعف الرقابة على الاسواق بمنيا القمح بالشرقية وضبط دواجن وأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات بما يضر بصحة المواطنين.

وأوضحت فهيم، في طلبها اليوم الثلاثاء، إنه في ظل انشغال الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الرقابة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، والعمل على التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، انتهز المهربون والمستغلون وأصحاب مصانع بير السلم الأزمة في انتاج أدوية منتهية الصلاحية، ومغشوشة، فضلا عن الدواجن وبعض السلع مجهولة المصدر المتناثرة داخل أسواق محافظة الشرقية.

ولفتت أن آخر هذه المضبوطات، ضبط 4 طن دواجن مجمدة بمصنع لتصنيع اللحوم المجمدة بمركز ومدينة منيا القمح، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، مما تضر بصحة المواطنين، كما تم ضبط 1989 عبوة أدوية مخالفة، خلال حملة تفتيشية على عدد من معامل التحاليل الطبية بمدينة فاقوس، والتي تنوعت ما بين أدوية جدول أول مخدرات مهربة (ترامادول)، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، ومنشطات مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة.

وأكدت، أن هذه المضبوطات جاءت نتيجة ضعب آليات الرقابة على الأسواق وعدم انتظام الحملات التفتيشية والرقابة على الأسواق والمصانع، لا سيما بير السلم والغير مرخصة، والتي يتعمد أصحابها إصدار منتجات مجهولة المصدر والهوية، ومنتهية الصلاحية وبيعها بالأسواق بأسعار زهيدة، في غفلة تامة من قبل الأجهزة الرقابية المسئولة عن ضبط المنتجات والتأكد من السلع الغذائية التي يقوم المواطنين بشرائها.

وأشارت إلى أن هذه المنتجات ستؤثر بالسلب على صحة المواطنين، وتعرضهم للإصابة بمختلف الأمراض، مما سيهدر كافة الجهود التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمصانع على مستوى محافظات الجمهورية، وتحرير محاضر ضد أي مصانع يعمل في الخفاء وبدون ترخيص بالعمل، وتشكيل فرق عمل تجوب أرجاء المحافظة، لضمان سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".