أخبار مصر | وكيل طاقة البرلمان: البترول قادرة على تلبية طلبات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

قال النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تحويل وسائل النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين يوفر للدولة مليارات الجنيهات، فضلًا عن الحفاظ على بيئة سليمة أمنه للمواطنين.

وأشاد "بركات" في بيان له، اليوم الثلاثاء، بخطة الحكومة لتحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز، والتي سوف تستغرق 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الخطة لها جدوى اقتصادية كبيرة حيث توفر 50% من تكلفة الوقود.

وأعرب وكيل طاقة النواب، عن ثقته في قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ التكليفات الواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين خاصة بعد نجاح وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والاتجاه الى التصدير وبذلك اصبحت وزارة البترول قادرة على تلبية طلبات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما أشاد عضو مجلس النواب، بتأكيد الحكومة بأن أي مواطن لديه سيارة تاكسي أو ملاكي لم يمض على عمرها 20 عاما وكفاءة الموتور 75% يمكن أن يتوجه لأى مركز تابع للبترول أو جهاز تنمية المشروع وإتاحة التحويل بمبلغ 8 آلاف وتقسيط المبلغ لمدة تصل لـ5 سنوات، أما السيارة التي تجاوز عمرها الـ20 عامًا لا يمكن التحويل، وهناك آلية أخرى".

الصناعة: نستهدف تحويل 147 ألف تاكسى وميكروباص للعمل بالغاز خلال 3 سنوات



أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك خطة لتحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز، وهي خطة تستغرق 3 سنوات، موضحة أن الخطة لها جدوى اقتصادية كبيرة حيث توفر 50% من تكلفة الوقود.

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وعن العروض التي تقدمها الدولة، قالت "جامع" في تصريحات لها، أمس الاثنين، إن أي مواطن لديه سيارة تاكسي أو ملاكى لم يمض على عمرها 20 عاما وكفاءة الموتور 75% يمكن أن يتوجه لأى مركز تابع للبترول أو جهاز تنمية المشروع وإتاحة التحويل بمبلغ 8 آلاف وتقسيط المبلغ لمدة تصل لـ5 سنوات، أما السيارة التي تجاوز عمرها الـ20 عامًا لا يمكن التحويل، وهناك آلية أخرى".

وذكرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يوجد 240 ألف ميكروباص يعمل بالسولار ولا يمكن تحويلها إلى غاز.

تعمل الحكومة على برامج جديدة للتعامل مع السيارات في مصر، تعتمد على التوسع في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى تعميق تصنيع السيارات والتأكيد على أن تكون غير ضارة بالبيئة، والاعتماد على تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وأخيرا التوجه لتخريد السيارات القديمة، فكيف يتم ذلك؟