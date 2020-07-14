مصر | اعترافات مثيرة لديلر بولاق الدكرور لإتجاره في مخدر الموت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اعترافات مثيرة لديلر بولاق الدكرور لإتجاره في مخدر الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الحشيس، حيث أدلى باعترافاته، أنه كان يروج لتجارة الحشيش على عملائه بمنطقة بولاق الدكرور، لاحتياجه للمال، لأنه ينفق على أسرة كاملة، وضبط بحوزته على 10 طرب حشيش ومبلغ 5 آلاف جنيه.

وأفاد العاطل في اعترافاته، بأنه كان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، مضيفا أنه تعلم تلك التجارة من أحد أصدقائه، لأنها تجارة مربحة، وأنه دخل في تلك التجارة منذ سنوات بعد فشله في كثير من المهن.

وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

كانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزته على 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات