مصر | النيابة تقدم مستندا خطيرا بشأن جزيرة قرصاية في محاكمة ممدوح حمزة  

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر النيابة تقدم مستندا خطيرا بشأن جزيرة قرصاية في محاكمة ممدوح حمزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت منذ قليل، الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي وبسكرتارية طارق فتحي.
وفي بداية الجلسة قدمت النيابة العامة، كتابا للجوازات يتضمن أنه بالكشف تحركات ممدوح محمزة من واقع جهاز الحاسب الآلي، تبين أنه يحمل جواز سفر 67711442 صادر، وأنه غادر البلاد إلى إنجلترا عبر ميناء القاهرة ولم يستدل على عودة.
وقدمت النيابة محضر تحريات مؤرخ 13 يوليو 2020 الساعة 9 صباحا بمعرفة الرائد شريف أحمد، الضابط بقطاع الأمن الوطني، تضمن فيه أنه بناء على طلب قطاع الأمن الوطني عن أحداث جزيرة القرصاية عام 2011، فقد أسفرت التحريات عن عدم الاستلال عن تحرير محاضر عن هذا الشأن من قسم الشرطة المختص بالأحداث، وأفادت التحريات بأن قسم شرطة الجيزة من الأقسام التي تم الاعتداء عليها وحرقها بالكامل ولم يستدل على طبيعة الأحداث التي تمت بجزيرة القرصاية.
وكانت قد شهدت الجلسة غياب المهندس ممدوح حمزة المهندس الاستشاري وقد حضر الدفاع عنه.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عدة اتهامات للمدوح حمزة في هذة القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا ومن هذة الاتهامات حرض علي ارتكاب جريمة ارهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي " تويتر شبكة المعلومات " وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء نأدية عملهم.
مليون و200 ألف ريال سعودي.. ضبط سيدة لإتجارها بالنقد في الدقهلية
تمكنت مديرية أمن الدقهلية، من ضبط سيدة لقيامها بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالدقهلية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمة بدائرة مركز نبروه بالدقهلية، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الريال السعودى" من أبناء قريتها والقرى المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم تقوم بإستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها. بمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى.. وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ (1،200،000 ريال سعودى).
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.