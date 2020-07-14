مصر | النيابة تقدم مستندا خطيرا بشأن جزيرة قرصاية في محاكمة ممدوح حمزة  

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر النيابة تقدم مستندا خطيرا بشأن جزيرة قرصاية في محاكمة ممدوح حمزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل، الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين وبحضور الأمين العام لمأمورية طرة حمدي الشناوي وبسكرتارية طارق فتحي.

وفي بداية الجلسة قدمت النيابة العامة، كتابا للجوازات يتضمن أنه بالكشف تحركات ممدوح محمزة من واقع جهاز الحاسب الآلي، تبين أنه يحمل جواز سفر 67711442 صادر، وأنه غادر البلاد إلى إنجلترا عبر ميناء القاهرة ولم يستدل على عودة.

وقدمت النيابة محضر تحريات مؤرخ 13 يوليو 2020 الساعة 9 صباحا بمعرفة الرائد شريف أحمد، الضابط بقطاع الأمن الوطني، تضمن فيه أنه بناء على طلب قطاع الأمن الوطني عن أحداث جزيرة القرصاية عام 2011، فقد أسفرت التحريات عن عدم الاستلال عن تحرير محاضر عن هذا الشأن من قسم الشرطة المختص بالأحداث، وأفادت التحريات بأن قسم شرطة الجيزة من الأقسام التي تم الاعتداء عليها وحرقها بالكامل ولم يستدل على طبيعة الأحداث التي تمت بجزيرة القرصاية.

وكانت قد شهدت الجلسة غياب المهندس ممدوح حمزة المهندس الاستشاري وقد حضر الدفاع عنه.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عدة اتهامات للمدوح حمزة في هذة القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا ومن هذة الاتهامات حرض علي ارتكاب جريمة ارهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي " تويتر شبكة المعلومات " وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء نأدية عملهم.