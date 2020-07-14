مصر | حجز مدير ثلاجة لحيازته دواجن فاسدة بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز مدير ثلاجة لحيازته دواجن فاسدة بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحجز مدير مسئول عن ثلاجة غير مرخصة، 24 ساعة لحين ورود التحريات، لحيازته على طنين من الدواجن المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لطرحها في الأسواق بغرض غش المواطنين، بأبو النمرس.

وطلبت النيابة، التحفظ على المضبوطات، تمهيدا لاعدامها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجه غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لحيازته 1،920 طن دواجن مجمدة، غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية حروق تجميد طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.