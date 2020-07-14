شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» يطلق خدمة «واتس آب» لتلقي الشكاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تكليف محمد عبدالعزيز، عضو المجلس، برئاسة مكتب الشكاوي التابع للمجلس، وذلك ضمن خطة تطوير مكتب الشكاوي لتعزيز دوره في عملية تلقي الشكاوي «دور الوسيط»، كأحد أهم الآليات المتعارف عليها في ملف حقوق الانسان.

و قال محمد عبدالعزيز رئيس مكتب الشكاوي بالمجلس، إن المجلس أطلق خدمة تلقي الشكاوي عبر رقم واتس آب لأول مرة، تيسيرا على المواطنين في طريقة تقديم الشكوى، والعمل على خطة تطوير مكتب الشكاوي بما يتوافق مع التقنيات الحديثة والاستفادة منها لتحسين منظومة تلقي الشكاوي في مجال حقوق الإنسان.

وكشف «عبدالعزيز» أنه جاري العمل بخطة تطوير تعزز من ثقافة حقوق الإنسان، وتسهل على المواطنين عملية تقديم الشكاوي بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن المكتب يعمل يوميا من الأحد إلى الخميس مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في مقره الكائن في 57 ش مصدق بالدقي.

وخصص المكتب أرقام التواصل على 01558345554 خدمة «واتس آب»، ورقم 37499774 202 للفاكس، وبريد اليكتروني: [email protected]